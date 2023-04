Joaquim Silva foi nono na primeira etapa da Volta às Astúrias

O ciclista português Joaquim Silva (Efapel) foi esta sexta-feira nono classificado na primeira etapa da Volta às Astúrias, ganha a solo pelo australiano Damien Howson (Q36.5), primeiro líder da classificação geral individual.

Howson, de 30 anos, foi o mais rápido nos 182 quilómetros entre Oviedo e Pola de Lena, cumpridos em 4:39.58 horas, quatro segundos mais rápido do que um grupo restrito, em que o italiano Vincenzo Albanese (EOLO Kometa) foi segundo e o espanhol Roger Adrià (Kern Pharma) terceiro.

Silva chegou neste grupo e voltou a dar mostras de um bom arranque em 2023, em que já foi nono no O Gran Camiño, além do segundo lugar no Grande Prémio 'O Jogo'. A Efapel colocou mais três homens no 'top 30', com Henrique Casimiro em 27.º, Emanuel Duarte em 28.º e Pedro Pinto em 29.º, todos a 5.13 minutos do vencedor, enquanto o melhor da Aviludo-Louletano-Loulé foi o espanhol Jesús del Pino, em 36.º, com Daniel Viegas em 39.º, no mesmo grupo.

Na NSJBI Victoria Sports, registada nas Filipinas, José Mendes foi o melhor, em 48.º, já a mais de nove minutos, com André Cardoso em 86.º, a mais de 18, na estreia nas estradas este ano.

A montanha endurece sábado na segunda de três etapas, com 182,6 quilómetros entre Candás e Cangas del Narcea.