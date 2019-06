O ciclista português Joaquim Silva (W52-FC Porto) segurou este domingo o 10.º lugar na Volta ao Luxemburgo, após a quarta e última etapa, ganha pelo espanhol Jesús Herrada (Cofidis), que confirmou a vitória final.No final dos 176 quilómetros, entre Mersch e a cidade do Luxemburgo, Herrada venceu em 4:19.06 horas, menos dois segundos do que o francês Jonathan Hivert (Direct Energie) e do que o luxemburguês Pit Leyder (Leopard), com Joaquim Silva a ser 12.º, a 13.Na geral, Herrada terminou com 25 segundos de avanço sobre o holandês Maurits Lammertink (Roompot-Charles) e 36 sobre o italiano Andrea Pasqualon (Wanty-Gobert), enquanto Joaquim Silva fechou o 'top-10', a 59.Os portugueses César Fonte, 27.º classificado, a 40 segundos, e João Rodrigues, 42.º, a 2.09 minutos, foram os outros dois ciclistas da W52-FC Porto que terminaram a prova.