Joaquim Silva sobe a 10.º na Volta ao Luxemburgo

O ciclista português Joaquim Silva (W52-FC Porto) subiu este sábado à 10.ª posição da Volta ao Luxemburgo, após a terceira etapa, ganha pelo novo líder, o espanhol Jesús Herrada (Cofidis).Após 178,7 quilómetros, entre Mondorf e Diekirch, Herrada foi o mais forte na subida à sexta e última contagem de primeira categoria, coincidente com a meta, ganhando em 4:30.47 horas.O holandês Maurits Lammertink (Roompot-Charles) foi segundo classificado, a três segundos, e o francês Anthony Turgis (Direct Energie) completou o pódio, a sete, enquanto Joaquim Silva foi oitavo, a 15.Na geral, Herrada subiu à liderança, com nove segundos de vantagem sobre Lammertink e 18 sobre Turgis, com Silva a ascender à 10.ª posição, a 38.A 79.ª edição da Volta ao Luxemburgo termina no domingo, entre Mersch e a cidade do Luxemburgo, com três voltas a um difícil circuito no final dos 176 quilómetros.