John Degenkolb recorda Algarvia "especial": «Foi aqui que consegui a primeira vitória como profissional»

O alemão John Degenkolb (Trek-Segafredo) está a correr a Volta ao Algarve em bicicleta, uma corrida "especial" por ter aqui conseguido a primeira vitória como profissional, antes de apostar nas clássicas da primavera.Em declarações à Lusa, o alemão de 30 anos lembrou as "grandes memórias" que conseguiu numa corrida "especial"."Foi há muito tempo, em 2011, mas foi aqui que consegui a primeira vitória como profissional", recorda o sprinter, referindo-se ao triunfo na segunda etapa da Algarvia de 2011.Nesse dia, numa ligação de 186,5 quilómetros entre Lagoa e Lagos, Degenkolb impôs-se ao norte-americano Tyler Farrar, segundo, e ao australiano Michael Matthews.O triunfo foi o primeiro de uma lista de dezenas de registos, com destaque para as 10 vitórias em etapas da Volta a Espanha, nas clássicas de Milan-Sanremo e Paris-Roubaix, em 2015, erguendo os braços também na Volta a França de 2018.Em 2014, ano em que venceu a Gent-Wevelgem, na Flandres, e foi segundo no Paris-Roubaix, correu o 'Tour' sem grandes resultados, mas explodiu na 'Vuelta: quatro vitórias em etapa e a classificação por pontos, num ano em que ainda foi nono na corrida de estrada dos Mundiais.Esta temporada, Degenkolb chegou ao Algarve já rodado, com quatro corridas, tendo vencido no quarto e último dia da Volta à Provença, e encontra-se no sul de Portugal a preparar as clássicas de primavera."O meu objetivo, aquilo que quero, é estar de volta às clássicas e fazê-lo ao mais alto nível, quero lutar pela vitória nessas provas", atira.A região algarvia, e a Volta ao Algarve, apresentam-se como uma boa antecâmara para as clássicas. "É uma boa corrida, e é muito difícil. Com a queda, ainda mais", refere.A queda na primeira etapa, que o arredou de lutar pelo primeiro sprint da 45.ª edição, deixou mazelas visíveis nas pernas do alemão, que assume que a tarefa é "mais difícil" para a quarta tirada, disputada hoje entre Albufeira e Tavira.No primeiro dia, o holandês Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) impôs-se na chegada a Lagos, com Degenkolb ou o holandês Dylan Groenewegen (Team Jumbo-Visma) arredados da luta por terem sido apanhados na queda."Ainda não sei [se vou disputar a vitória], porque tenho de ver como me sinto. Tenho de sobreviver e veremos", referiu, sublinhando que "perde-se muita energia numa queda como a do primeiro dia".