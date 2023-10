Jonas Vingegaard distinguido com o Vélo d'Or

O dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo) foi distinguido esta tarde com o galardão Vélo d'Or, o mais importante prémio atribuído no ciclismo e no qualestá entre os meios de comunicação social que votam. Em femininos, a distinção recaiu na holandesa Demi Vollering (SD Worx).Um e outro venceram as respetivas Voltas a França, sendo que Vingegaard foi ainda segundo na Volta a Espanha.Já o holandês Mathieu Van Der Poel (Alpecin), campeão mundial de estrada e vencedor da Milão-São Remo e Paris-Roubaix, foi prémiado com o Troféu Melhor Corredor Clássicas, enquanto Christophe Laporte (Jumbo) foi distinguido como o melhor francês da temporada.