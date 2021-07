Jonas Vingegaard renova com Jumbo-Visma até 2024

O ciclista dinamarquês Jonas Vingegaard, vice-campeão da Volta a França, renovou contrato com a Jumbo-Visma até 2024, anunciou esta quinta-feira a equipa holandesa.

"Estou muito feliz por prolongar o meu contrato com a equipa. Até agora, a nossa cooperação tem sido bem sucedida e, com sorte, continuaremos a alcançar bons resultados no futuro. Sinto-me bem aqui, o que tornou fácil e natural a decisão de ficar mais tempo na equipa", justificou o dinamarquês, citado em comunicado pela Jumbo-Visma.

Vingegaard surpreendeu na Volta a França, ao ser segundo classificado da geral, atrás do bicampeão Tadej Pogacar (UAE Emirates), naquela que foi a sua estreia na prova francesa.

Profissional desde 2019, sempre na formação holandesa, o ciclista, de 24 anos, assumiu a liderança da Jumbo-Visma na edição deste ano do Tour, depois de o esloveno Primoz Roglic, vice-campeão em 2020, ter desistido devido às lesões sofridas numa queda na terceira etapa.