Jonathan Lastra vence primeira etapa do Troféu Joaquim Agostinho

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O espanhol Jonathan Lastra (Caja Rural) triunfou esta sexta-feira ao sprint na primeira etapa do Grande Prémio Internacional de Torres Vedras - Troféu Joaquim Agostinho, num percurso entre São Mamede da Ventosa e Sobral de Monte Agraço.

Após esta etapa, de 150,8 quilómetros, a camisola amarela continua na posse de Tiago Antunes (Efapel Cycling), o vencedor do prólogo da véspera.

A etapa foi animada por uma fuga quase até à meta final, com os fugitivos a terem quase três minutos de vantagem máxima.

Pouco depois do quilómetro 30 isolaram-se sete ciclistas, mas esse grupo começou a ver a vantagem a decrescer a 60 quilómetros da meta, quando a Caja Rural, a Euskaltel-Euskadi e a Efapel uniram esforços para anular a iniciativa.

O grupo da frente chegou a sonhar com a vitória, entrando com pequena vantagem nos últimos cinco quilómetros, acabando depois por ser passado na aproximação a Sobral de Monte Agraço.

Para a vitória, em sprint em subida, Jonathan Lastra (3:46.22 horas) foi mais forte que colega de equipa Fernando Barceló e que Frederico Figueiredo (Glassdrive-Q8-Anicolor), segundo e terceiro, respetivamente.

Tiago Antunes chegou no oitavo lugar, a seis segundos do vencedor, mas mantém a amarela, agora com Jonathan Lastra a cinco segundos.

A segunda etapa em linha, a disputar sábado, começa em Atouguia da Baleia, às 12:10, terminando em Torres Vedras, na terceira passagem pela meta, após duas voltas completas ao circuito torriense que inclui as subidas da Serra da Vila e do Varatojo.