Joni Brandão lança apelo: «A única forma de travarmos este 'monstro' é ficando em casa»

Com as competições paradas devido ao surto do coronavírus, são vários os atletas que procuram encontrar soluções para manter a forma física neste período de incerteza. E neste momento um dos temas de maior discussão passa pelo ambiente escolhido para tal: ao ar livre ou num ambiente seguro, no interior das nossas casas?





A situação tem dado pano para mangas, vários já foram os argumentos apresentados de parte a parte, mas a verdade é que são cada vez mais os casos de atletas que optam pelo conforto do seu lar para manterem a forma e, dessa forma, estarem protegidos perante a situação de crise de saúde atual.Joni Brandão, ciclista da EFAPEL, deu a sua visão e lançou um apelo à segunda opção, que no seu entender significar dar o exemplo através de uma "uma atitude responsável protegendo a sua saúde a dos outros."."Vivemos momentos difíceis e angustiantes. Dê o exemplo e adote uma atitude responsável protegendo a sua saúde a dos outros. A única forma de travarmos este "monstro" é ficando em casa. Se é o ideal? Óbvio que não.. mas neste momento o ideal é insignificante tendo em consideração a situação crítica e dramática em que o País e o mundo se encontram. Junte-se ao movimento #eutreinoemcasa", escreveu o ciclista português na rede social Instagram.