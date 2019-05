Joni Brandão vence na Clássica Aldeias do Xisto

Joni Brandão, da Efapel, foi esta quarta-feira o ciclista mais rápido na Clássica Aldeias do Xisto, uma corrida de 153,4 quilómetros, com percurso a passar em Pedrógão Pequeno, Sertã e Gondramaz, com Luís Mendonça (Rádio Popular-Boavista) a concluir em segundo.Com este resultado, o ciclista boavisteiro arrebatou a Taça Portugal na categoria de elite.A prova teve sucessivos grupos de fugitivos, com o pelotão a nunca deixar a diferença passar dos dois minutos. As decisões ficaram para os últimos 5,5 quilómetros, em subida, com uma inclinação média de 8,5 por cento e rampas com pendentes próximas dos 20 por cento.Joni Brandão atacou, a menos de 4 quilómetros do fim, e seguiu em solitário até à meta, com 32 segundos de avanço sobre Luís Mendonça e 58 sobre Henrique Casimiro, da Efapel.O resultado desta tarde permitiu a Luís Mendonça a conquista da Taça de Portugal na categoria de elite, com 125 pontos. Seguiram-se Joni Brandão, com 77, e Jonathan Lastra (Caja Rural-Seguros RGA), com 75.