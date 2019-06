Jorge Magalhães garante qualificação de Portugal para Volta a França do Futuro

O ciclista Jorge Magalhães garantiu este domingo a qualificação direta de Portugal para a próxima edição da Volta a França do Futuro, ao terminar na 19.ª posição a corrida da Paz, disputada na República Checa.Jorge Magalhães terminou a última etapa da prova checa da Taça da Nações de sub-23 na 15.ª posição e subiu ao 19.º lugar da geral, a 4.56 minutos do vencedor da competição, o norueguês Andreas Leknessund.Entre os restantes portugueses em proba, João Almeida concluiu na 45.ª posição, Gonçalo Carvalho foi 46.º, Guilherme Mota terminou na posição 46, Guilherme Mota foi 54.º, enquanto Francisco Campos e Afonso Silva terminaram nos lugares 91 e 92, respetivamente.O segundo lugar de Francisco Campos na primeira etapa e o 19.º posto de Jorge Magalhães na classificação geral valeram a Portugal a subida de um posto no ranking da Taça das Nações de Sub-23.Após a Corrida da Paz, Portugal é a 14.ª nação da tabela, lugar que garante a qualificação direta para a Volta a França do Futuro, que se disputa de 15 a 25 de agosto.