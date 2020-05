José Azevedo é o novo diretor desportivo da Nippo-Delko

O português José Azevedo é o novo diretor desportivo da equipa francesa de ciclismo Nippo-Delko, informa esta quinta-feira o diário desportivo L'équipe.

O antigo ciclista, que foi quinto classificado na Volta a França (2004), enquanto gregário do norte-americano Lance Armstrong na US Postal, e na Volta a Itália (2001), a representar a ONCE, estava 'desempregado' desde o final da época passada, quando terminou uma ligação de seis anos com a Katusha-Alpecin.

Azevedo tinha desempenhado o papel de diretor-geral daquela formação nas últimas três temporadas, depois de ter começado o seu percurso como diretor desportivo na RadioShack, 'papel' a que agora regressa na Nippo-Delko, equipa francesa da segunda divisão do ciclismo mundial.

Enquanto ciclista, o vila-condense, de 46 anos, destacou-se como 'gregário de luxo' do pelotão internacional, primeiro na ONCE (2001-2003) e, depois, na US Postal/Discovery Chanel (2004-2006) de Armstrong, o homem que conquistou sete Voltas a França, que posteriormente as perdeu por doping.

Azevedo terminou a carreira de ciclista em 2008, no Benfica, para onde se tinha mudado na temporada anterior.

Segundo o diário desportivo francês, o português vai substituir Frédéric Rostaing, que se demitiu da equipa francesa em fevereiro. Na Nippo-Delko, Azevedo vai reencontrar José Gonçalves, que orientou na Katusha até ao ano passado.

