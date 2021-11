José Azevedo: «Pogacar é para mim o grande favorito»

José Azevedo, um dos nomes mais consagrados do ciclismo português, tomou ontem conhecimento dos 12 corredores nomeados para o Vélo d’Or, elegendo o bicampeão do Tour, Tadej Pogacar, como maior favorito à conquista do prestigiado galardão promovido pela revista francesa Vélo Magazine, comparável à Bola de Ouro no futebol.

“Pogacar e Roglic foram os grandes protagonistas da época, pois ambos alcançaram resultados muito importantes, demonstraram que são os mais completos. Mas o Tour, é o Tour. É a prova mais importante do calendário internacional e, por isso, Pogacar é para mim o grande favorito”, considerou José Azevedo, diretor desportivo da nova Efapel e também astro da Volta a França (5º em 2004 e 6º em 2002) em equipas vencedoras. Para além de Pogacar e Roglic (tricampeão da Vuelta e olímpico c/r), Alaphilippe (bicampeão mundial), Carapaz (campeão olímpico) e Bernal (vencedor do Giro), a lista apresenta outros vencedores de nomeada, para uma votação feita por jornalistas da especialidade.

João Almeida, Filippo Ganna e Remco Evenepoel não foram nomeados, apesar de terem tido um ano bastante positivo.