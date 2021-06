José Azevedo revela que vai criar uma equipa de ciclismo portuguesa em 2022

José Azevedo anunciou que vai criar uma equipa de ciclismo, que deverá ir para a estrada já a partir do próximo ano. A revelação foi feita este domingo no Eurosport, durante os comentários da segunda etapa da Volta a França.





"Nestes últimos meses houve tempo para me debruçar sobre um projeto que comecei a idealizar há vários anos. Sei as dificuldades que os corredores portugueses têm para se impor ao nível internacional, eu sei o quanto me custou, e em Portugal há jovens com muito valor, que quando lhes é dada a oportunidade conseguem afirmar-se no pelotão internacional", começou por explicar o antigo ciclista."A experiência que fui adquirindo, primeiro como diretor e depois como manager, permitiu-me criar um projeto, criar uma equipa em Portugal. Comecei a trabalhar nesse projeto, apresentei-o a várias empresas, tive uma série de reuniões (foram muitos meses de reuniões) e felizmente houve quem acreditasse e quisesse associar-se. Isto permite que em 2022 a equipa passe para a estrada e seja uma realidade", prosseguiu.Azevedo deu mais pormenores. "Será uma equipa nacional, inscrita na Federação portuguesa de ciclismo, no escalão continental, com o objetivo de disputar todas as provas do calendário nacional e, talvez, algumas internacionais. Ainda não posso adiantar o nome nem os patrocinadores. Mais tarde serão divulgados pormenores. Não tem qualquer ligação a clubes de futebol, é uma empresa criada por mim, que fará toda a gestão, de forma independente. É um projeto meu, com o objetivo de ajudar o ciclismo português", acrescentou o antigo corredor. "Tenho o sonho de um dia levar uma equipa portuguesa ao Tour."Embora seja um projeto português, Azevedo admite contratar ciclistas estrangeiros. "É difícil dizer se será uma equipa cem por cento portuguesa, ainda não comecei a parte dos contactos com ciclistas. O que posso dizer é que darei sempre preferência aos ciclistas portugueses, serão sempre a primeira opção", concluiu.