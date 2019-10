José Gonçalves regressa à Delko Marseille Provence em 2020

O português José Gonçalves vai correr pela francesa Delko Marseille Provence, que já representou em 2013 e 2014, deixando a suíça Katusha-Alpecin, foi anunciado esta terça-feira.O atual campeão português de contrarrelógio deixa o escalão WorldTour ao fim de três anos para correr pela equipa francesa, com a equipa a destacar vários resultados e a anunciar um "papel de líder absoluto".Citado em comunicado, o português destacou os "bons resultados no WorldTour" e a "experiência e subida de nível" que conseguiu, ainda que "um vírus tenha feito com que 2019 não tenha sido o melhor"."Ainda tenho muito a dar, tenho a certeza. Hoje, estou muito feliz e motivado por voltar à Delko Marseille Provence. Agradeço ao 'manager' e à equipa por voltarem a confiar em mim, e acho que esse apoio me vai levar de novo ao pódio", acrescentou.Já o diretor da equipa, Frédéric Rostaing, destacou o "potencial" que vai de encontro às aspirações da equipa para o próximo ano."Será o líder em corridas de uma semana e em eventos WorldTour. Estamos a contar com o valor acrescentado que nos vai trazer", rematou.