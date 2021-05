José Neves lidera Grande Prémio O Jogo após duas primeiras etapas

O português José Neves venceu, este sábado, a primeira etapa do Grande Prémio O Jogo em bicicleta, segurando a liderança da geral após a segunda tirada, vencida pelo espanhol Gustavo Veloso.

Num primeiro dia da nona edição da prova, dividido em duas etapas, o dragão foi o homem mais forte, após vencer isolado a primeira tirada, de 77,9 quilómetros, com partida e chegada em Castro Daire.

Neves aproveitou uma fuga bem sucedida para vencer isolado à frente de Luís Mendonça (Efapel), vencedor em 2020, segundo a 18 segundos.

Em terceiro chegou Joaquim Silva (Tavfer-Measindot-Mortágua), a 29 segundos, com os azuis e brancos a colocarem ainda Joni Brandão a 34 segundos.

A liderança alcançada na prova, da manhã de sábado, permitiu ao camisola amarela abordar os 64,1 quilómetros com partida e chegada em São Pedro do Sul com outra autoridade, e a vitória foi para o veterano Gustavo Veloso, também a solo.

Colocou 26 segundos de vantagem para o segundo classificado, o espanhol Jesús del Pino (Louletano), e para o terceiro, Tiago Machado, no primeiro triunfo desde que saiu da W52-FC Porto, enquanto Luís Mendonça foi quarto.

No final do dia, José Neves, que também encabeça a classificação da montanha, lidera com 12 segundos de vantagem para Luís Mendonça, líder dos pontos, enquanto Joni Brandão é terceiro, a 34 do colega de equipa.

No domingo, a terceira e última etapa arranca pelas 11h55 de Vieira do Minho, onde vai também terminar, para uma tirada de 138,2 quilómetros que encerra a nona edição da corrida.