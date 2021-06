José Neves sagra-se campeão nacional de fundo

José Neves (W52-FC Porto) sagrou-se esta tarde campeão nacional de fundo, sucedendo a Rui Costa (UAE Emirates), este ano ausente em Castelo Branco.





A equipa comandada por Nuno Ribeiro tentou desde o km 1 endurecer a corrida de modo a deixar fora da luta pelo título um dos grandes candidatos, senão o mais, João Almeida. E a verdade é que acabou por o conseguir, com o ciclista da Deceuninck-Step a não estar na discussão da vitória e com isso a não conseguir também a dobradinha, depois do título conquistado na sexta-feira na prova de contrarrelógio.José Neves distanciou-se nos quilómetros finais de um grupo de 16 unidades, para cortar a meta à frente de Rui Oliveira (UAE Emirates) e de Gaspar Gonçalves (Tavfer-Measindot-Mortágua).