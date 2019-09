José Poeira aponta top-10 como objetivo no Mundial

O selecionador português José Poeira definiu hoje o 'top' 10 como objetivo da equipa nacional para a prova de fundo da elite masculina nos Mundiais de ciclismo, que se corre no domingo entre Leeds e Harrogate, em Inglaterra.Segundo declarações do técnico à assessoria de imprensa da Federação Portuguesa de Ciclismo, a tirada, de 280 quilómetros, vai exigir um "bom trabalho de equipa", uma vez que é sua convicção que "o pelotão vai partir-se" antes da chegada ao circuito urbano de Harrogate, onde cumprirá sete voltas antes de cortar definitivamente a meta."Às vezes, os momentos cruciais estão muito antes (da chegada) e se não estamos no sítio certo à hora certa perdemos a corrida muito longe da meta. Será necessário estar na frente da corrida para cumprir o objetivo a que nos propomos, que é terminar, mais uma vez, entre os dez melhores do mundo", definiu José Poeira.Opinião parecida tem Rui Costa, campeão mundial em 2013, para quem a corrida de amanhã será de "pura eliminação"."O importante é estar mesmo num dia bom e estar muito atento para ler a corrida da melhor forma e a cada momento tomar as melhores opções em função da maneira com a prova se desenrola", analisou o ciclista da UAE-Emirates.O campeão mundial de 2013, de resto, assume ter trabalhado para fazer um bom resultado, na região de Yorkshire, mas não aponta um objetivo concreto em termos de classificação final."O trabalho e os treinos foram feitos com dedicação para chegar aqui na melhor condição possível. As sensações têm sido boas, mas o importante é como me sentirei na corrida", assumiu o ciclista português.A preocupação do selecionador e de Rui Costa prendem-se com a exigência técnica da prova, com estradas muito estreitas e um sobe e desce constante, sobretudo entre os quilómetros 60 e 160, troço que poderá ser determinante para o desfecho da corrida.Portugal, de resto, apresenta-se com outras 'armas' além de Rui Costa, como é o caso de Rúben Guerreiro, que se destacou este ano na Volta a Espanha, mas está em Inglaterra pronto para o trabalho de equipa."Não penso em objetivos pessoais, penso pelas ideias do selecionador e estou aqui para cumprir as indicações e ajudar a equipa a conseguir um bom resultado para Portugal", garantiu o 17.º classificado da edição deste ano da Volta a Espanha, que diz ter recuperado "bem" da prova espanhola.Toda a equipa portuguesa, que inclui ainda José Gonçalves, Rui Oliveira e Nelson Oliveira, que obteve o oitavo lugar na prova de contrarrelógio, na quarta feira, destacou a dureza e o percurso longo da prova, que tem a partida marcada para as 08:40.