José Poeira define objetivos para Volta a França do Futuro

A seleção portuguesa vai participar na Volta a França do Futuro em bicicleta, a "maior prova por etapas para sub-23", com o objetivo de "vencer uma etapa e colocar um corredor nos 10 ou 15 primeiros".À Lusa, o selecionador nacional, José Poeira, traçou os objetivos para a participação na 56.ª edição da prova, entre quinta-feira e 25 de agosto com 10 etapas de um traçado "muito duro, com muita alta montanha, um contrarrelógio por equipas e menos hipóteses para 'sprinters'".Sem João Almeida e André Carvalho, que vão correr pela Hagens Berman Axeon a prova, Portugal estará representado por Francisco Campos e Jorge Magalhães (W52-FC Porto), Gonçalo Carvalho (UC Mónaco), Marclo Salvador (Sicasal/Constantinos) e dois jovens no primeiro ano do escalão, Afonso Silva (Rádio Popular-Boavista) e Guilherme Mota (Oliveirense-InOutBuild).Segundo José Poeira, os jovens lusos "têm qualidade" para começarem aqui "a trabalhar o futuro para outras oportunidades" e poderem mostrar-se a equipas estrangeiras, com muitos "já com experiência de correr provas da Taça das Nações".O objetivo é tentar vencer uma etapa e discutir os primeiros postos da geral, à semelhança do que aconteceu em 2018, em que João Almeida acabou em sétimo lugar uma corrida em que Rui Oliveira era aposta regular nos sprints.A prova está repleta de campeões ilustres, com os dois últimos a serem bons exemplos do papel como revelador de talentos, uma vez que o campeão de 2017 é o colombiano Egan Bernal, este ano vencedor da Volta a França, e em 2018 foi o esloveno Tadej Pogacar, que no início do ano venceu a Volta ao Algarve.Ao serviço de Portugal, também João Rodrigues correu a Volta a França do Futuro, sagrando-se no domingo vencedor da 81.ª Volta a Portugal, ao serviço da W52-FC Porto, com o selecionador a destacar "mais um corredor que passou pela escola que é a seleção".A corrida arranca com uma discussão ao sprint em Marmande, antes do contrarrelógio por equipas, na sexta-feira, em Bergerac, seguindo-se quatro dias de média montanha antes do descanso, em 21 de agosto.As últimas quatro etapas vão continuar a testar os ciclistas jovens, com o fim marcado para 25 de agosto, em Le Corbier, numa etapa de alta montanha de 78 quilómetros.