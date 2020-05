José Poeira elogia adiamento do Europeu

O selecionador José Poeira aceitou com elogios a decisão de os Europeus de estrada, agendados para 9-13 de setembro, em Trentino (Itália), terem sido adiados para 2021, no mesmo mês e local, com datas ainda a anunciar.

"Olhando à gravidade da pandemia e numa modalidade de proximidade como o ciclismo, que pode ter um pelotão perto de 200 atletas, faz todo o sentido adiar a prova, num país de alto risco e onde ainda se tem de avaliar os perigos das viagens e a permanência nos hotéis com corredores de variadas nações", considerou José Poeira.

O técnico pede paciência, dizendo que "ainda está tudo muito fresco" para encarar as corridas de ânimo leve: "Não se deve fazer corridas a qualquer custo, pois poderemos vir a ter grandes dissabores."

Poeira revelou que na Seleção não houve casos de Covid-19, nem de atletas, nem técnicos: "Felizmente está tudo de boa saúde, com os profissionais a treinarem na estrada e os jovens da formação em casa nos rolos. Quando tudo regressar, podem não voltar na melhor forma, mas vai ser igual para todos. Portugal nem tem sido dos países mais atingidos. Temos de avaliar com cautelas."