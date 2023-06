Antigo diretor adjunto da W52/FC Porto suspenso 25 anos pela ADoP

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

José Rodrigues, que era massagista e diretor adjunto da W52/FC Porto na altura em que foi desencadeada a operação Prova Limpa, foi suspenso pela Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP) por 25 anos.O boletim de ocorrências sobre as suspensões da ADoP refere que o elemento do staff da ex-equipa foi castigado pela posse de "substância proibida e método proibido". Estas substâncias são: betametazona, efedrina, metanfetamina, fenetilina, hormona de crescimento humano, IGF, EPO, anfetamina, corticotrofina, hidrocortisona e glucocorticoides.José Rodrigues só poderá voltar à actividade no dia 17 de julho de 2047.