José Sousa dá nas vistas na Volta a Antalya

A Sabgal-Anicolor mostrou-se na primeira etapa da Volta a Antalya, prova que em 2023 foi cancelada devido ao grande sismo que atingiu a Turquia.José Sousa foi o destaque, ao subir a quarto da geral, apesar de ter sido apenas o 106.º a cortar a meta. Mas fê-lo com o mesmo tempo do vencedor, o belga da Timothy Dupont (Tarteletto), e beneficiando ainda do facto de ter bonificado um segundo num sprint intermédio durante a fuga da qual fez parte."Foi uma primeira etapa bastante rápida, mas positiva, e a conseguir bonificar no sprint intermédio e a ficar em quarto lugar da Geral. O resto da equipa também conseguiu passar o dia sem percalços, o que é muito positivo e nos motiva para os próximos dias", referiu José Sousa em declarações sedida pela equipa.Efetivamente, os restantes ciclistas da formação lusa chegaram integrados no pelotão, sendo que coletivamente a Sabgal é 18.ª, entre 25 equipas.