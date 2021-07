José Sousa em 44.º foi o melhor luso na L'Etoile d'Or

O ciclista da seleção portuguesa de sub-23 José Sousa foi o melhor classificado luso ao terminar no 44.º lugar da L'Etoile d'Or, em França, prova pontuável para a Taça das Nações ganha pelo polaco Filip Maciejuk.

José Sousa, que terminou a 1.33 minutos de Filip Maciejuk, foi 48.º na terceira e última etapa, com partida e chegada em Montmorillon, na distância de 182 quilómetros, e que teve como vencedor o francês Paul Penhoët, com 4:17.36 horas.

Cinco corredores lusos terminaram a etapa com o mesmo tempo do vencedor, com Pedro Silva em 32.º, Pedro Pinto em 41.º, António Ferreira em 47.º, José Sousa em 48.º e Pedro Miguel Lopes em 53.º, e o sexto elemento, Pedro Andrade, fechou em 74.º, a 13 segundos.

Na classificação geral da prova, José Sousa foi 44.º (a 1.33 minutos do vencedor), António Ferreira 50.º (a 1.53), Pedro Miguel Lopes 66.º (a 8.45), Pedro Andrade 68.º(a 8.50), Pedro Pinto 82.º (a 16.17) e Pedro Silva 87.º (a 16.59).