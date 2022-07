Juan Ayuso consegue primeira vitória profissional no Circuito de Getxo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ciclista espanhol Juan Ayuso (UAE Emirates) venceu este domingo, aos 19 anos, a 77.ª edição do Circuito de Getxo, que partiu de Bilbao, triunfando num sprint restrito de quatro concorrentes.

Ayuso estreou-se a vencer como profissional, depois de já ter dado mostras do seu potencial, ao cumprir os 196,5 quilómetros entre Bilbao e Getxo em 4:38.31 horas, numa corrida muito atacada em que a estratégia da equipa deu frutos.

O jovem espanhol impôs-se, na meta, ao italiano Andrea Piccolo (Drone Hopper-Androni Giocattoli), segundo, ao holandês Wilco Kelderman (BORA-hansgrohe), terceiro, e ao francês Valentin Ferron (TotalEnergies), que chegaram com o mesmo tempo.

Para trás ficou o alemão Emmanuel Buchmann (BORA-hansgrohe), que se aplicou, nos últimos quilómetros, a um contrarrelógio muito próprio para tentar colar à frente da corrida, o que conseguiu, antes de voltar a descolar.

Antes, o dia foi muito atacado, entre a fuga do dia, de elementos de equipas mais modestas, e ataques das equipas dos favoritos, entre eles um do português Rui Costa, que deu continuidade à estratégia da UAE Emirates, formando um grupo no qual acabaram por entrar Kelderman e Piccolo.

Esta dupla seguia sozinha numa das últimas rampas, mas Ayuso aproveitou o endurecer do percurso para chegar à frente, beneficiando depois da falta de entendimento dos perseguidores, com a Movistar de Alejandro Valverde e Álex Aranburu à cabeça.

Rúben Guerreiro (EF Education-Easy Post) acabou como melhor português em prova, no 58.º posto, Rui Costa foi 93.º e Daniel Viegas (EOLO Kometa) acabou no 104.º lugar.