Julian Alaphilippe vence 2.ª etapa do Tour e é o novo camisola amarela

Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) venceu este domingo a 2.ª etapa da Volta a França em bicicleta e conquistou a camisola amarela a Alexander Kristoff (UAE Team Emirates), que no sábado havia vencido a etapa inaugural da 107.ª edição da corrida.





O ciclista francês impõs-se na ligação de 186 quilómetros entre Nice Haut Pays e Nice, que teve um 'aperitivo' de montanha, com duas contagens de primeira categoria e uma de segunda.Alaphilippe integrou um trio que ganhou alguma vantagem para o pelotão na última subida do dia, a 9 quilómetros da meta, e superiorizou-se no sprint a Marc Hirschi (Sunweb) e Adam Yates (Mitchelton-Scott), 2.º e 3.º da tirada deste domingo, respetivamente.