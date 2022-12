Jumbo-Visma, UAE Emirates e INEOS na Volta ao Algarve de 2023

Jumbo-Visma, UAE Emirates e a INEOS, as três equipas mais bem classificadas no ranking mundial de ciclismo de 2022, vão estar presentes na 49.ª edição da Volta ao Algarve, anunciou esta segunda-feira a organização.

A holandesa Jumbo-Visma, do dinamarquês Jonas Vingegaard, vencedor da Volta a França em 2022, e do esloveno Primoz Roglic, campeão da Vuelta em 2019, 2020 e 2021 e da 'Algarvia' em 2017, vai alinhar pela 14.ª vez na corrida portuguesa, que vai ser disputada entre 15 e 19 de fevereiro de 2023.

A UAE Emirates, de João Almeida, Ivo Oliveira, Rui Oliveira e do esloveno Tadej Pogacar, vencedor do Tour em 2020 e 2021 e da Volta ao Algarve em 2019, vai participar pela nona vez na prova, contando com as presenças da antecessora Lampre.

Já a INEOS, de Geraint Thomas, campeão do Tour em 2018, vai disputar pela 12.ª vez a 'Algarvia', que já venceu com o galês em 2015 e 2016, com o australiano Richie Porte, em 2012, e com o polaco Michal Kwiatkowski, em 2018.

Estas três formações juntam-se às já confirmadas BORA-hansgrohe e Intermarché-Circus-Wanty, quarta e quinta na hierarquia, respetivamente, na edição de 2023 da 'Algarvia'.

Está também confirmada a presença nas estradas do Algarve de EF Education-EasyPost, Groupama-FDJ, DSM, Alpecin-Deceuninck e Arkéa Samsic, além de Caja Rural-Seguros RGA, Tudor e Uno-X, sendo ainda esperadas mais três confirmações estrangeiras, além das equipas continentais portuguesas.