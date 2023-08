Jumbo-Visma vence contrarrelógio e Attila Valter lidera Volta a Burgos

O húngaro Attila Valter subiu esta quarta-feira à liderança da Volta a Burgos, depois de a sua equipa Jumbo-Visma ter vencido o contrarrelógio coletivo da segunda etapa.

A equipa holandesa foi a mais rápida nos 13,1 quilómetros entre Oña e Poza de Sal, cumprindo em 14.38 minutos os 13,1 quilómetros do percurso, menos 19 segundos do que a Movistar e 30 do que a Bora-hansgrohe.

Na geral, agora dominada pela Jumbo-Visma, Valter lidera, com o mesmo tempo do esloveno Jan Tratnik, do holandês Koen Bouwnman e do também esloveno Primoz Roglic, vencedor da Volta a Itália.

O português Iuri Leitão (Caja Rural), quinto na primeira etapa, caiu para 79.º, a 2.11 minutos da liderança, enquanto Rui Oliveira (UAE Emirates) é 90.º, a 2.50.

Na quinta-feira corre-se a terceira etapa, numa ligação de 183 quilómetros, entre Sargentes de la Lora e Villarcayo, num percurso com seis contagens de montanha, uma de categoria especial, a menos de 40 quilómetros do final.