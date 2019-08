Júnior Daniela Campos 13.ª no omnium dos mundiais de pista

A ciclista júnior Daniela Campos foi esta sexta-feira a 13.ª classificada entre as 24 finalistas na competição de omnium dos Campeonatos do Mundo de pista, que decorrem em Frankfurt, Alemanha.Daniela, que se apurou para a final durante a manhã, destacou-se na prova de eliminação, com o quinto posto, sendo depois 11.ª na prova de tempo e 23.ª em scratch.A portuguesa concluiu o desafio do omnium com 53 pontos, ainda distante da norte-americana Megan Jastrab, ouro com 118 pontos, e que bateu a italiana Eleonora Camila Gasparrini por quatro pontos e a britânica Ella Barnwell por oito.Portugal conclui o seu desempenho no sábado, com Daniela Campos na perseguição individual: caso consiga um dos quatro melhores tempos, disputa a final.Entre os dois momentos, a ciclista lusa disputa a qualificação da corrida por pontos.