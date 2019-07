Júnior Daniela Campos em 11.º de perseguição nos Europeus de pista

A portuguesa Daniela Campos foi esta quinta-feira 11.ª classificada na perseguição individual do escalão júnior dos Europeus de pista sub-23 e juniores, a decorrer até domingo em Gante, Bélgica.





A jovem portuguesa cumpriu o contrarrelógio em 2.28,479 minutos, falhando o apuramento para a final e acabando por terminar no 11.º posto, que, ainda assim, foi "uma marca pessoal interessante" para o primeiro ano de júnior, segundo considerou o selecionador, Gabriel Mendes.Na sexta-feira, Daniela Campos volta à pista para correr o omnium, que no masculino terá Daniel Dias, também nos juniores, enquanto Maria Martins e Miguel do Rego, ambos medalha de prata na eliminação sub-23, procuram novos metais nos pontos.