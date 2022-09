Juniores portugueses otimistas para a prova de fundo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As provas de fundo dos Mundiais de Wollongong, na Austrália, arrancam esta noite, com a de juniores (23h15) e com cinco portugueses à partida: António Morgado, Daniel Lima, Gonçalo Tavares, José Bicho e Tiago Nunes.

"Nos últimos meses competimos muito na Taça das Nações e toda a equipa demonstrou sempre qualidade e capacidade para trabalhar coletivamente e discutir as corridas. O nosso objetivo para este Mundial é demonstrar mais uma vez essa capacidade", frisou o selecionador nacional José Poeira à assessoria da FPC.

Entretanto, ontem disputou-se o contrarrelógio misto, marcado pela queda de Annemiek van Vleuten, vencedora do Giro, Tour e Vuelta este ano, impedindo assim a Holanda de chegar ao pódio, terminando em quinto, a 52 segundos da campeã Suíça. Van Vleuten tem uma lesão no cotovelo direito, estando em dúvida para a prova de fundo feminina, no sábado.