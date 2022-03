Kaden Groves vence segunda etapa da Volta à Catalunha, Hvideberg novo líder

O ciclista australiano Kaden Groves (BikeExchange-Jayco) venceu esta terça-feira ao 'sprint' a segunda etapa da Volta à Catalunha, em que o norueguês Jonas Iversby Hvideberg (DSM) subiu à liderança da geral.

Groves, de 23 anos, concluiu os 202,4 quilómetros entre L'Escala e a cidade francesa de Perpignan em 4:44.28 horas, batendo sobre a meta o alemão Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious), segundo, e o francês Hugo Hofstetter (Arkéa Samsic), terceiro.

Foi o primeiro triunfo do jovem velocista australiano em 2022 e o segundo seguido para a BikeExchange-Jayco na prova, em dois dias.

O dia ficou marcado pelo efeito do vento, que provocou cortes no pelotão em vários momentos e levou muitos ciclistas a perder tempo, bem como várias quedas ao longo do percurso e o abandono do australiano Richie Porte (INEOS), segundo em 2021.

O antigo campeão mundial sub-23 Hvideberg aproveitou as bonificações ao longo do percurso, voltando a integrar a fuga do dia, para assumir um controlo completo das classificações: lidera a geral, os pontos, a montanha e a juventude.

Na geral, 'usurpou' o primeiro lugar ao australiano Michael Matthews (BikeExchange-Jayco), agora segundo a um segundo, com Hofstetter a subir a terceiro, a sete.

João Almeida é o melhor do trio português da UAE Emirates, no 35.º posto, a 11 segundos do líder, após hoje ter sido 35.º na etapa, com o mesmo tempo do vencedor. Ivo Oliveira subiu a 122.º e Rui Costa a 126.º.

Na quarta-feira, a terceira etapa liga Perpignan a La Molina, culminando numa subida de primeira categoria no final de 161,1 quilómetros que têm outras duas ascensões de primeira no traçado.