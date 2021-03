Kasper Asgreen vence isolado a clássica E3 Harelbeke

O ciclista dinamarquês Kasper Asgreen (Deceuninck-QuickStep) venceu esta sexta-feira isolado a clássica E3 Harelbeke, num dia em que foi o mais agressivo em busca do triunfo.

Asgreen conseguiu, aos 26 anos, a maior vitória da carreira, ao completar os 203,9 quilómetros com início e fim em Harelbeke em 4:42.37 horas, 32 segundos à frente de um sexteto de outros favoritos.

A Deceuninck-QuickStep fez a 'dobradinha' na frente, com Florian Sénéchal em segundo, e ainda colocou o checo Zdenek Stybar no quinto posto, com o holandês Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) a fechar o pódio.

O dinamarquês marcou o dia, no qual a equipa foi ditando as regras na estrada e afastando oponentes até à meta, e atacou a 67 quilómetros do fim, para se isolar na frente.

Depois de uns 40 quilómetros a solo, foi apanhado por um grupo que incluía Van der Poel e outros candidatos, bem como companheiros de equipa, mas um novo ataque, a cinco quilómetros, permitiu-lhe ganhar com autoridade a 'mini Flandres'.

Rui Oliveira (UAE Emirates) foi o melhor posicionado do trio de portugueses em prova, no 34.º posto, a 3.04 minutos, enquanto André Carvalho (Cofidis) foi 83.º, a mais de 12, e Ivo Oliveira (UAE Emirates) abandonou.

O dia ficou ainda marcado pela ausência, antes da partida, da alemã Bora-hansgrohe, devido a um caso positivo de covid-19 na equipa escolhida para a prova.