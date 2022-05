Koen Bouwman vence a 19.ª etapa do Giro e Carapaz segura a camisola rosa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ciclista holandês Koen Bouwman (Jumbo-Visma) venceu esta sexta-feira pela segunda vez na 105.ª edição da Volta a Itália, triunfando na 19.ª etapa em que o equatoriano Richard Carapaz (INEOS) segurou a liderança da geral. Bouwman, que já tinha vencido a sétima etapa e praticamente garantiu o triunfo na classificação da montanha, cumpriu os 178 quilómetros entre Marano Lagunare e o Santuário de Castelmonte em 4:32.55 horas, batendo sobre a meta o suíço Mauro Schmid (QuickStep-Alpha Vinyl), segundo, e por três segundos o italiano Alessandro Toneli (Bardiani-CSF-Faizanè), terceiro.Nas contas da geral, os três primeiros chegaram juntos, a 3.56 minutos, e Carapaz mantém três segundos de vantagem para o australiano Jai Hindley (BORA-hansgrohe), segundo, e 1.05 minutos para o espanhol Mikel Landa (Bahrain Victorious), terceiro.No sábado, a 20.ª e penúltima etapa liga Belluno a Marmolada em 168 quilómetros, com mais de 4.700 metros de acumulado de subida e o Passo Fedaia no traçado, com chegada em alto.