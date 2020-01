Kristoff e Greipel na Volta ao Algarve e Van Der Poel é hipótese

O norueguês Alexander Kristoff (UAE Emirates) e o alemão André Greipel (Israel Start-Up Nation) são mais duas estrelas do pelotão mundial a marcarem presença na Volta ao Algarve, que se disputa de 19 a 23 de fevereiro, e que Record é jornal oficial.





Os dois velocistas confirmaram a presença no nosso país esta segunda-feira em diversas entrevistas, sendio que alguns sites e jornais dão conta que Mathieu Van Der Poel também poderá participar na Volta ao Algarve.O holandês, de 24 anos, neto de Raymond Poulidor, é já um fenómeno no ciclismo, com vitórias em todas as vertentes, sendo que este inverno tem estado imparável no ciclocrosse.