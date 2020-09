Kwiatkowski vence 18.ª etapa do Tour lado a lado com colega Carapaz

O ciclista polaco Michal Kwiatkowski deu hoje a primeira alegria à INEOS na 107.ª Volta a França, ao vencer a 18.ª etapa, a última de alta montanha, diante do seu companheiro Richard Carapaz.

Os dois corredores da equipa britânica, que na quarta-feira perdeu o campeão em título, Egan Bernal, cortaram a meta abraçados, sendo primeiro e segundo no final dos 175 quilómetros entre Méribel e La Roche-sur-Foron, com o tempo de 04:47.33 horas, enquanto o belga Wout van Aert (Jumbo-Visma) foi terceiro, a 01.51 minutos, dois segundos diante do camisola amarela.

O esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) sai da última etapa de alta montanha desta edição com 57 segundos de vantagem para o seu compatriota Tadej Pogacar (UAE Emirates), segundo da geral, e 01.27 minutos para o colombiano Miguel Ángel López (Astana), terceiro.