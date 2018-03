Continuar a ler

O campeão do mundo de estrada em 2014 continua o forte arranque de temporada, depois de ter vencido a Volta ao Algarve, prova na qual venceu a segunda e quinta etapas, depois de ter chegado à camisola azul na prova italiana à quinta etapa.O ciclista da Sky cortou a meta em 11.º lugar, com uma vantagem de três segundos sobre o italiano Damiano Caruso (BMC), que terminou no segundo lugar da geral, a 24 segundos.No último lugar do pódio ficou o britânico Geraint Thomas, colega de equipa de Kwiatkowski, a 31 segundos."Foi uma semana difícil para a Sky, com o azar que tivemos com o Geraint, mas no final do dia estávamos motivados para ter uma grande corrida e foi isso que aconteceu. (...) É uma grande sensação ter este troféu comigo", atirou o polaco, depois da cerimónia de entrega de prémios.Dennis voltou a vencer o 'crono' de 10,05 quilómetros em San Benedetto del Tronto, à semelhança do ano passado, quando terminou a geral no segundo lugar, atrás do vencedor, o colombiano Nairo Quintana (Movistar).O australiano de 27 anos completou o percurso com um tempo de 11.14 minutos, batendo o holandês Jos van Emden (LottoNL-Jumbo) por quatro segundos, e o espanhol Jonathan Castroviejo (Sky), terceiro, e o dinamarquês Mads Pedersen (Trek-Segafredo) por oito.O recorde do 'crono' do Tirreno-Adriatico é de 11.08 minutos, estabelecido em 2016 pelo suíço Fabian Cancellara, e Dennis admitiu, no final da prova, que seria "fantástico" poder bater esse tempo.O ciclista que melhor aproveitou as características da etapa final foi o belga Tiesj Benoot (Lotto Soudal), que saltou do oitavo para o quarto lugar da geral ao conseguir o 46.º melhor tempo.O português Nelson Oliveira (Movistar) voltou a mostrar-se em bom plano na sua especialidade, ao terminar em 15.º a 23 segundos do vencedor, terminando a prova no 51.º lugar da geral individual.José Gonçalves gastou mais 40 segundos que Dennis e terminou o dia no 35.º posto, fechando a geral no 28.º lugar da geral individual.