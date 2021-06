Lampaert bate Evenepoel na Bélgica

Em vários países europeus, os campeonatos nacionais arrancaram já ontem com as provas de contrarrelógio. E na Bélgica não venceu... Remco Evenepoel.

Num duelo entre companheiros da Deceuninck-Quick Step, o recém-campeão da Volta ao seu país ficou em segundo, a 20 segundos de Yves Lampaert, enquanto Victor Campenaerts (Qhubeka) completou o pódio, com mais 41 segundos.

Já nos Países Baixos, Tom Dumoulin (Jumbo) confirmou o favoritismo a semana e meio do início do Tour – deixou Sebastian Langevel (EF) a 27 segundos –, na Suíça venceu Stefan Küng (Groupama), na Letónia Toms Skujinš (Trek), e Daniil Fominykh (Astaná) impôs-se no Cazaquistão.