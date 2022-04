Leangel Linarez lembra 2021 feito sem estar a 100%: «A Covid-19 atacou-me de forma muito dura»

O ciclista venezuelano Leangel Linarez (Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados) perdeu grande parte de 2021 devido à Covid-19, só voltando ao seu melhor nível este ano, 'sintoma' comum entre o pelotão nacional.



"A Covid-19 atacou-me de forma muito dura. Na temporada passada, não consegui fazer nenhuma corrida a 100%", lamenta o velocista venezuelano, de 24 anos, em entrevista à Lusa.

O coronavírus 'apanhou-o' pouco depois da Volta ao Algarve, em maio, e foram "15 dias de problemas respiratórios graves, falta de respiração, muito mal estar geral". "Demorou muito a nível de performance. Na vida normal, já estava bem, mas em cima da bicicleta notei muito as sequelas da covid-19. Não conseguia fazer muitas séries, estava habituado a trabalhar mas não rendia como de costume", conta.

Voltou, a meio gás, no Grande Prémio Internacional Torres Vedras -- Troféu Joaquim Agostinho, mas a sentir-se melhor só no GP Jornal de Notícias, onde foi segundo numa etapa, na última corrida do ano, "logo que estava a recuperar sensações".

"Sabíamos que tínhamos de fazer um grande inverno para recuperar esta temporada, e no princípio do ano viria uma corrida, a Prova de Abertura, que era adequada aos meus pontos fortes, com uma chegada ao 'sprint'", analisa.

Esse trabalho deu frutos: impôs-se nessa prova e, desde então, tem dado nas vistas, primeiro com um 10.º lugar num 'sprint' na 'Algarvia', face a ciclistas do WorldTour, e depois com uma vitória na Volta ao Alentejo, na terceira tirada. "Atualmente, acho que estou recuperado a 100%, já me sinto outra vez eu mesmo. Espero continuar assim para o resto da temporada", comenta.

Em Portugal, tem-se feito sentir mais ou menos o mesmo a que se tem assistido no pelotão mundial, onde não há dia de prova em que não falte alguém por doença, sintomas, falta de capacidade ou dores corporais, numa multiplicidade de fatores pós-covid-19 que provocou uma 'razia' na Quick-Step Alpha Vinyl ou na BORA-hansgrohe e afetou outras equipas.

A Glassdrive-Q8-Anicolor teve vários positivos, mas quase todas as equipas lusas se viram a braços com infetados de fora das corridas ou com os efeitos posteriores. Apesar do regresso de Leangel Linarez ao melhor nível, muitos meses depois da infeção, um vírus estomacal quase 'ameaçou' a prestação na 'Alentejana', que apanhou vários membros da equipa, noutro sinal de que a linguagem vírica chegou de vez ao pelotão.

"Trabalhámos bem no inverno e graças a Deus caiu-nos a vitória, foi muito importante para mim para ultrapassar um ano difícil e entrar neste com muita confiança, percebi que estava de volta e a sentir o que devia depois da covid-19", atira.

Linarez confirma que há hoje mais atenção a estas matérias, até porque "desde 2020 que se fica sempre na expectativa" de falhar uma prova, ou de esta ser adiada ou mudar de planos para a temporada.

Isso mesmo aconteceu a João Rodrigues (W52-FC Porto), que vinha de um 2021 em grande nível, com a vitória na Volta ao Algarve, mas cuja pedalada foi interrompida de forma abrupta. "Ficar fora do Algarve era das piores coisas que [me] podiam acontecer, por a corrida ser no Algarve e eu ser algarvio, por ter vencido no ano anterior, e porque partir com o número um para esta grande corrida seria espetacular. Infelizmente, a covid-19 não me deixou", lamentou o ciclista da W52-FC Porto, em declarações à Lusa à margem da Volta ao Alentejo.

A covid-19 'roubou-lhe' a forma de que precisava, mas também o fez sentir febre, tosse e dores no corpo, falhando a defesa do título e obrigando a repensar a temporada.

"É claro que vamos um pouco abaixo, porque o nosso corpo não responde, não temos as mesmas pernas. Por exemplo, agora, na primeira competição que tive, na [clássica da] Primavera, parecia que não era o mesmo ciclista. Não me senti nada bem, o meu corpo não respondia ao que a cabeça mandava. Senti-me em baixo, mas faz parte do ciclismo", reconheceu.