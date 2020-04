Leilão de Contador teve tanto sucesso que nem o eBay aguentou

Com o seu país a braços com uma grave crise de saúde, Alberto Contador decidiu usar a sua influência para tentar angariar fundos na luta contra o coronavírus, colocando em leilão no eBay a bicicleta com a qual ganhou, em 2011, o Giro de Itália. Uma verdadeira relíqua, que causou tanto sucesso em leilão que nem sequer o próprio eBay aguentou tanto acesso e tanta oferta, acabando mesmo por bloquear o anúncio em causa.





O problema foi reportado pelo próprio Contador nas redes sociais, numa publicação na qual assegurou que está a trabalhar para tentar reativa-lo o quanto antes. "O leilão vai em muito bom caminho (acima dos 19 mil euros). Infelizmente ao superar os limites habituais estipulados pelo eBay o leilão deixou de funcionar. Estamos a trabalhar junto da eBay Espanha para tentar recuperá-lo o mais rápido possível. Peço desculpas pelo problema. Um abraço", escreveu o antigo ciclista.A bicicleta em causa é uma Specialized S-Works de 2011, sendo que a totalidade da verba angariada irá reverter a favor da Cruz Vermelha espanhola.