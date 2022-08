Leo Hayter 'reforça' INEOS

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ciclista britânico Leo Hayter, vencedor da Volta a Itália sub-23, vai ser 'estagiário' da INEOS na parte final da temporada, tendo assinado um contrato válido por três épocas com a formação britânica.

"Hayter vai juntar-se à equipa como estagiário mais tarde na época, antes de tornar-se oficialmente profissional em 2023, tendo assinado um contrato de três anos com a equipa", pode ler-se no site oficial da INEOS.

Vencedor do 'Baby Giro', a versão sub-23 da Volta a Itália, em junho, Leo vai encontrar no conjunto britânico o irmão Ethan, segundo classificado da Volta ao Algarve em 2021.

"Reforçámos, nos últimos anos, o nosso foco para identificar novos talentos entusiasmantes e o nosso compromisso em desenvolvê-los para se tornarem ciclistas de topo. O Leo é um desses corredores jovens imensamente talentosos que já impressionou com as suas exibições no Giro sub-23", resumiu Rod Ellingworth, o vice-diretor da INEOS.

O jovem de 20 anos, atualmente colega do português Diogo Barbosa na 'fábrica de talentos' Hagens Berman Axeon, venceu duas etapas no 'Baby Giro' e impôs-se na geral.

Vindo da pista, onde acumulou resultados de relevo, Leo Hayter deu nas vistas na estrada quando, no ano passado, ganhou a Liège-Bastogne-Liège sub-23.