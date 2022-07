Líder do Tour vive drama familiar com desaparecimento de criança de 10 anos: «Ajudem a Julija»

O ciclista Tadej Pogacar, vencedor da Volta a França em 2020 e 2021, atual líder da prova que decorre até ao dia 24 deste mês, vive um drama familiar. A sua prima Julija, de apenas 10 anos, está desaparecida desde o dia 3 de novembro de 2021 e é procurada pela família e pela Interpol.No Instagram o camisola amarela do Tour deixou um apelo: "Ajudem! A minha priminha Julija está desaparecida!" O pai da criança e primo do ciclista, Peter Pogacar, contou ao jornal 'Marca' que Julija foi levada pela mãe, Melisa Smrekar, "membro de um culto extremista" que nega a existência da covid-19 e que é financiado por doações."Pergunto-me, que estará ela a fazer agora? Que está a fazer? Está bem? Está a sorrir, a chorar? Não faço ideia. Não tenho resposta para estas perguntas. Há milhões de perguntas mas não há respostas e isso é difícil. Mas sou o pai dela e tenho de continuar. Tenho de fazer o possível para ser forte. Talvez alguém possa ler isto e ajudar. Dou uma recompensa de 10 mil euros a quem a encontre. Acredito que alguém me vai telefonar", conta desesperado o pai da criança ao jornal 'Marca'.Depois de passar uma semana com a filha, em novembro do ano passado, a criança voltou para a mãe, pois o casal estava separado desde que Julija tinha um ano. Foi a última vez que Peter a viu. Dois dias depois mãe e filha desapareceram, levando os passaportes. Todas as tentativas que o pai fez para as contactar revelaram-se infrutíferas, pois a mulher desligou o telemóvel e desapareceu das redes sociais. Estão ambas dadas como desaparecidas e são procuradas pela Interpol.Peter acredita que por trás do desaparecimento está uma seita com uma certa fama na Eslovénia, liderada por Lana Praner. "A seita não tem nome, é dirigida por uma eslovena, Lana Praner. Não se veem a si mesmos como uma seita, mas são. São uma seita perigosa que apoia o desaparecimento de uma criaança. São criminosos!"Ao que parece a polícia não descarta a possibilidade de mãe e filha estarem nas ilhas Canárias, ou até mesmo em Portugal, uma vez que o líder internacional da seita vive alegadamente nos Açores, segundo conta a 'Marca'. "Oxalá este pesadelo acabe bem."