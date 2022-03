Lorena Wiebes bate Lotte Kopecky na clássica Danilith Nokere Koerse

A ciclista neerlandesa Lorena Wiebes (DSM) impôs-se esta quarta-feira na terceira edição da clássica Danilith Nokere Koerse, à frente da belga Lotte Kopecky (SD Worx), segunda classificada, com a portuguesa Maria Martins (Le Col Wahoo) no 44.º posto.

Wiebes, de apenas 22 anos, somou já a 36.ª vitória como profissional, a segunda na Nokere Koerse depois da prova inaugural em 2019, ao cumprir os 125,9 quilómetros entre Deinze e Nokere em 3:14.47 horas.

O terceiro triunfo seguido da neerlandesa esta época, depois do Grande Prémio Oetingen e da Ronde van Drenthe, foi conseguido com autoridade, num 'sprint' em que conseguiu acabar com um segundo de vantagem para o resto do pelotão.

Kopecky teve de se contentar com o segundo lugar e a italiana Marta Bastianelli (UAE Emirates) fechou o pódio, com 'Tata' Martins a terminar no 44.º posto, também a um segundo da vencedora.