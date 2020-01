Lotto Soudal proíbe todos os elementos de ingerir álcool em 2020

A nova temporada de ciclismo está quase a arrancar a todo o gás e aos poucos começam a ser conhecidos alguns detalhes daquilo que as equipas de topo têm pensado para 2020. De elencos para as principais provas e apostas para cada fase da temporada, grande partes das formações já foram revelando os seus planos, mas houve uma que chamou à atenção por aquilo que decidiu comunicar como novidade para a época.





Falamos da Lotto Soudal, que decidiu instituir uma 'lei seca' a todos os elementos da equipa, proibindo que ao longo de toda a temporada sejam consumidas bebidas alcoólicas durante estágios ou provas. As únicas exceções, segundo comunicou o CEO da equipa à imprensa belga, serão mesmo os aniversários e as vitórias, que poderão ser celebradas com um (pequeno) copo de champanhe."Esta medida já é aplicada por muitas empresas. É uma forma de estar conjunta. Aliás, grande parte do staff considerou esta como uma boa ideia. Vamos continuar a ser uma equipa amigável, mas agora sem álcool. Beber café juntos também pode ser divertido", atirou John Lelangue, em declarações ao jornal 'Het Nieuwsblad', nas quais se escusou a revelar qual a sanção para quem for apanhado a transgredir o regulamento: "O castigo está colocado de forma clara no código de conduta, um documento que todos assinaram mas que permanecerá para 'consumo' interno".