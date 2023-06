Lucas Lopes à porta do 'top 10' da primeira etapa da Corrida da Paz

O ciclista Gonçalo Tavares subiu a 16.º da geral na Corrida da Paz, após a primeira etapa, na qual Lucas Lopes foi o melhor da seleção nacional, na 11.ª posição.

Na primeira etapa em linha da importante prova da Taça das Nações de sub-23, o camisola amarela, o francês Pierre Gautherat, voltou a ser o mais forte, cumprindo os 121,9 quilómetros entre Jeseník a Rýmarov em 02:58.14 horas.

O segundo foi o britânico Joshua Giddings e o norueguês Karsten Feldmann fechou o pódio, com Lucas Lopes a ser o melhor luso na tirada, no 11.º lugar, com o mesmo tempo do vencedor.

Dentro do 'top 25' da jornada terminaram ainda Afonso Eulálio (20.º), Gonçalo Tavares (21.º) e Daniel Lima (24.º), todos com o mesmo tempo de Gautherat, tal como Alexandre Montez (35.º) e Duarte Domingues (51.º).

Pierre Gautherat reforçou o comando da geral, graças aos 10 segundos de bonificação pela vitória na etapa, tendo Joshua Giddings, a 14 segundos, e o alemão Moritz Kretschy, que é terceiro, a 18.

Gonçalo Tavares subiu ao 16.º lugar da classificação geral, a 24 segundos da camisola amarela, enquanto Lucas Lopes é 23.º, a 25.

Alexandre Montez está em 26.º, a 26, Daniel Lima subiu à 48.ª posição, a 32, Duarte Domingues é 51.º, também a 32, e Afonso Eulálio ocupa o 68.º lugar, a 52.

"Hoje era um dia traiçoeiro, devido à chuva, às estradas estreitas, algumas em paralelo. A colocação era fundamental para não se ficar nos cortes e para evitar os percalços. Os nossos corredores estiveram muito bem e cumpriram a missão, antes de um dia que poderá ser decisivo", explicou o selecionador nacional, José Poeira.

No sábado, os ciclistas vão cumprir 129,1 quilómetros entre Bruntál e Cervenohorské Sedlo, naquela que será a etapa 'rainha' desta edição da Corrida da Paz, repleta de montanha. A etapa termina em alto, num encadeamento de duas subidas longas separadas por uma descida.