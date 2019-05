Luís Costa oitavo no contrarrelógio da Taça do Mundo de Paraciclismo

O português Luís Costa foi esta sexta-feira oitavo classificado no contrarrelógio, na classe H5, da Taça do Mundo de paraciclismo, enquanto Telmo Pinão foi 12.º na classe C2, numa prova a decorrer na cidade italiana de Corridonia.Costa completou os 27,1 quilómetros em 55.31 minutos, 3.39 atrás do vencedor, o italiano Alessandro Zanardi, enquanto Pinão cumpriu os 18 quilómetros do 'crono' C2 em 33.50, a 3.59 do campeão, o russo Arslan Gilmutdinov.A prova é pontuável para a qualificação para os Jogos Paralímpicos de 2020, em Tóquio, no que toca à seleção portuguesa, que apura um corredor e procura conseguir mais um.No sábado, Flávio Pacheco e Luís Costa correm as provas de fundo da sua classe, seguindo-se Telmo Pinão, no domingo, antes de a prova se mudar para Ostend, na Bélgica, onde os três voltam a competir, assim como vários ciclistas portugueses a título individual.