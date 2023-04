Luís Gomes conquista Clássica de Viana do Castelo

O ciclista português Luís Gomes confirmou este domingo o bom momento de forma que atravessa, com a vitória na Clássica de Viana do Castelo, num dia de dobradinha para a Kelly-Simoldes-UDO.

O combativo ciclista da formação oliveirense, de 28 anos, impôs-se no final dos 153,2 quilómetros, que começaram em Santa Marta de Portuzelo, com o tempo de 3:48.48 horas, à frente de um grupo de quatro corredores.

Luís Gomes, que na semana passada venceu a terceira etapa do Grande Prémio O Jogo, ex aequo com o amigo Rafael Silva (Efapel), e ainda conquistou a classificação por pontos, bateu ao sprint o seu colega de equipa Afonso Silva, com Luís Mendonça (Glassdrive-Q8-Anicolor) a ser terceiro.

Os três chegaram destacados à meta, na companhia do local César Fonte (Rádio Popular-Paredes-Boavista) e do espanhol Samuel Blanco (AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense), respetivamente quarto e quinto com o mesmo tempo do vencedor, depois de o percurso acidentado da clássica vianense, com troços de terra e de empedrado, ter 'destroçado' o pelotão.

A especificidade do percurso deu azo a uma prova muito movimentada e atacada, com constantes mudanças da situação de corrida, e na qual a Kelly-Simoldes-UDO mostrou querer o triunfo, lançando para a frente António Ferreira, que seguia isolado quando faltavam 28,8 quilómetros para o final.

Os perseguidores, posteriormente, conseguiram a junção e, na discussão ao sprint, Luís Gomes foi o mais rápido.