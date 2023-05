Luís Mendonça conquista Grande Prémio Anicolor após triunfar na segunda etapa

O ciclista português Luís Mendonça (Glassdrive-Q8-Anicolor) venceu este domingo o Grande Prémio Anicolor ao triunfar na segunda etapa da prova, de novo terminada em Águeda.

Na chegada àquela cidade do distrito de Aveiro, após 145,7 quilómetros iniciados em Oliveira do Bairro, Mendonça impôs-se ao cabo de 3:48.05 horas, a solo, com 19 segundos de vantagem para os perseguidores, nomeadamente o espanhol Xavier Cañelas (Electro Híper Europa), que foi segundo, e Luís Gomes (Kelly-Simoldes-UDO), terceiro. Gomes já tinha integrado uma fuga que aos 50 quilómetros, à frente da seleção no pelotão causada pela Efapel, mas foi Mendonça que conseguiu destacar-se para arrebatar o triunfo.

"Às vezes, as diferenças fazem-se mais a descer do que a subir. Vim reconhecer o percurso na semana passada e percebi que estava ali uma bela descida. Atirei-me descida abaixo, conseguindo cavar um fosso que deu para chegar. [...] Foi incrível vencer neste prémio, que é de um dos nossos patrocinadores", explicou o ciclista, citado pela Federação Portuguesa de Ciclismo.

No pódio final da corrida, Mendonça levou a camisola amarela com os 19 segundos de vantagem para dois compatriotas, Rafael Silva (Efapel), segundo, e Luís Gomes, terceiro.