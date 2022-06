Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Luís Mendonça ganha ao sprint a primeira etapa do Grande Prémio Abimota Pódio do percurso de 184,9 quilómetros ficou completo com Daniel Freitas (Rádio Popular-Paredes-Boavista) e Gonçalo Amado (Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados)





• Foto: Federação Portuguesa de Ciclismo