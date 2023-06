Luís Mendonça segue líder do GP Douro Internacional após triunfo de David Delgado

O ciclista espanhol David Delgado (Padrones-Cortizo) venceu esta sexta-feira a terceira etapa do Grande Prémio Douro Internacional, com Luís Mendonça (Glassdrive-Q8-Anicolor), terceiro na tirada, a segurar a liderança da geral.

Delgado foi o mais rápido nos 161,6 quilómetros entre Pinhão e Alijó, com 15 segundos de vantagem para Tiago Antunes (Efapel), segundo, e Luís Mendonça.

O espanhol fez um solo de 18 quilómetros até à meta para conseguir vencer, mas Mendonça saiu reforçado na liderança da geral, tendo agora 22 segundos de vantagem sobre Joaquim Silva (Efapel), segundo, e 23 sobre Luís Gomes (Kelly-Simoldes-UDO), terceiro.

No sábado, a quarta e penúltima etapa tem início e chegada em Resende, com 142,7 quilómetros com início plano e duas subidas categorizadas na segunda metade, com a chegada a suceder a uma descida.