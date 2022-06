Luís Mendonça vence Clássica Ribeiro da Silva

O ciclista português Luís Mendonça (Glassdrive-Q8-Anicolor) conquistou este domingo a Clássica Ribeiro da Silva, ao impor-se na segunda e última etapa da prova.

Mendonça atacou para a vitória em Lordelo, no final dos 136 quilómetros com partida em Rebordosa, batendo Hugo Nunes (Rádio Popular-Paredes-Boavista) e Rafael Silva (Efapel) na luta pela etapa, com esta classificação a repetir-se no pódio final.

Com tudo em aberto nas contas da geral, Daniel Freitas (Rádio Popular-Paredes-Boavista) lançou-se numa fuga solitária, ganhando alguma vantagem para o pelotão, antes de ser alcançado, a cerca de 30 quilómetros da meta, por um grupo de sete corredores.

Eram eles José Neves (W52-FC Porto), Luís Fernandes (Rádio Popular-Paredes-Boavista), Afonso Eulálio e Frederico Figueiredo (Grassdrive-Q8-Anicolor), Jesús del Pino e Carlos Oyarzún (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho) e Bruno Silva (Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados).

Nos 20 quilómetros finais, foram vários os corredores a tentarem ganhar vantagem em relação a este grupo da frente, entre eles o campeão nacional José Neves, que ainda conseguiu destacar-se do grupo da frente.

Os fugitivos acabariam absorvidos pelo pelotão na subida final para a meta, com Luís Mendonça a lançar-se ao ataque quando faltavam apenas 200 metros.

O ciclista da Glassdrive-Q8-Anicolor conseguiu ganhar uma ligeira vantagem, que lhe permitiu ainda conquistar a vitória na geral da Clássica Ribeiro da Silva, ao cortar a meta com o tempo de 03:22.09 horas.

Hugo Nunes foi segundo, a três segundos, e Rafael Silva foi terceiro, a cinco, com o jovem da Rádio Popular-Paredes-Boavista a ser o 'vice' da geral, a oito segundos do vencedor.

Silva, vencedor da primeira etapa e anterior líder, fechou na terceira posição, a nove segundos de Mendonça.

Nas restantes classificações, Luís Gomes venceu a geral da montanha, Daniel Freitas a geral das metas volantes, Sérgio Chumil (Alumínios Cortizo) foi o melhor corredor das equipas de clube e a Rádio Popular-Paredes-Boavista venceu a geral por equipas.