Luís Mendonça vence primeira etapa e lidera GP Douro Internacional

O ciclista português Luís Mendonça (Glassdrive-Q8-Anicolor) venceu hoje ao sprint a primeira etapa do Grande Prémio Douro Internacional, na chegada a Marco de Canaveses, tornando-se o novo líder da classificação geral individual.Mendonça, de 37 anos, cumpriu os 130,2 quilómetros da tirada em 3:22.23 horas, batendo sobre a meta os compatriotas Joaquim Silva (Efapel), segundo, e Tiago Leal (Rádio Popular-Paredes-Boavista), terceiro e já a cinco segundos.

O sprint a dois dominou a etapa essencialmente plana, num dia em que uma queda logo ao segundo quilómetro acabou por deixar mazelas no pelotão, levando ao abandono de Emanuel Duarte (Efapel), com dificuldades em formar-se uma fuga duradoura.

A fuga do dia, que teve várias configurações ao longo do dia, com entradas e saídas, foi anulada a três quilómetros da meta, criando-se uma disputa ao sprint no último quilómetro, dando a Luís Mendonça a liderança na geral, com quatro segundos sobre Joaquim Silva e 11 para Tiago Leal.

Rodrigo Caixas (Credibom-LA Alumínios-Marcos Car) lidera na montanha, Mendonça nos pontos e Alexandre Montez, também da Credibom, na juventude, com a Glassdrive-Q8-Anicolor na frente por equipas.

A segunda etapa da terceira edição deste Grande Prémio liga quinta-feira Tabuaço a Armamar em 135,3 quilómetros, marcados por dois prémios de montanha, de segunda e terceira categorias, no traçado.